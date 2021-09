Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: appello ai volontari per leggere libri in carcere Due anni fa l’appello aveva funzionato, poi è arrivata la pandemia: ora l’associazione “La biblioteca è una bella storia” torna ad offrire l’opportunità di diventare lettori nei gruppi organizzati nella casa circondariale di Monza.

Sono passati quasi due anni da quando l’associazione “La biblioteca è una bella storia” aveva lanciato l’appello: servono volontari per gli incontri di lettura all’interno della casa circondariale di Monza. E l’appello aveva funzionato: una ottantina di persone l’avevano raccolto e avevano detto sì all’attività di volontariato. Poi, si sa, è andata diversamente: la pandemia, tutti a casa, carcere chiuso. E la pattuglia di volontari si è assottigliata.

Ora però il progetto può ricominciare e l’associazione ha iniziato a fare i colloqui preliminari per poi portare i nuovi volontari al corso di formazione preliminare: chiunque volesse aderire può mandare una mail [email protected] oppure chiedere informazioni alla biblioteca di San Gerardo, in via Lecco a Monza, sede temporanea dell’associazione a causa dei lavori alla Civica.

«L’obiettivo è riuscire a fare gli incontri in tutte le sezioni della casa circondariale» spiega il presidente Sergio Conti che prima dello stop forzato alle attività spiegava come la biblioteca del carcere fosse cresciuta fino a 600 volumi e giornali.

«Allora abbiamo pensato con la direzione del carcere di andare direttamente nelle sezioni» e cioè in uno spazio dove i detenuti possono liberamente circolare e scegliere se andare o meno agli incontri di lettura, nelle salette di socialità». Lì i volontari, dopo un percorso di formazione che include la conoscenza del carcere, le sue regole, incontri di gruppo, lezioni di lettura ad alta voce, vanno a coppie a proporre racconti e romanzi ai detenuti. E funziona: da gennaio 2019 le sezioni coinvolte erano passate da sei a sette ma il desiderio era ed è di allargare l’iniziativa.

«Per i detenuti che partecipano è un momento molto importante. In carcere ci sono ogni tanto iniziative, ma sono occasionali. Gli incontri di lettura sono invece sistematici ed è un momento su cui possono contare, di forte impatto: l’incontro con i libri».

