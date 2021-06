Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

I rifiuti abbandonati vicino scuola Puecher (Foto by Annamaria Colombo)

Monza, appartamento svuotato e abbandonato vicino alla scuola Puecher Rete del letto, lavabo, assi. Sembrano proprio resti di un appartamento svuotato quelli che si vedono vicino alla scuola Puecher a Monza, a pochi passi dall’imbocco con via Machiavelli.

I furbetti dei rifiuti a Monza non arretrano nemmeno davanti alle scuole. Accanto al cancello che delimita il giardino della scuola primaria Puecher, a pochi passi dall’imbocco con via Machiavelli, è stata creata una mini discarica con rimasugli di vecchi armadi, assi di legno, parti di un letto, un lavabo non più utilizzabile, una “torre” del computer, un bidone di vernice e altro ancora.

Sembra che qualcuno dopo aver ristrutturato il proprio appartamento si sia disfatto del “vecchiume” senza passare in discarica. I rifiuti sono comparsi già qualche giorno fa e si è presto compreso che erano stati abbandonati da una o più persone che hanno approfittato dello scarso passaggio nelle ore serali nel vialetto esterno alla scuola, nel cui cortile, peraltro, è in corso il campus estivo delle LPE, Les Petites Etolies.

Agli occhi dei passanti appare uno spettacolo tutt’altro che piacevole che evidenzia ancora una volta la mancanza di rispetto delle più elementari regole dello smaltimento dei rifiuti da parte di alcuni cittadini. Nel quartiere più volte i residenti avevano segnalato cumuli di rifiuti abbandonati in via Monte Cengio, una strada non molto distante dalla scuola Puecher.

I rifiuti abbandonati vicino scuola Puecher

© RIPRODUZIONE RISERVATA