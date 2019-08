La scena dell’incidente in via della Birona

Monza, anziano si ribalta con l’auto in via della Birona Un 79enne protagonista dell’incidente avvenuto lunedì attorno a mezzogiorno: è stato portato in codice verde per accertamenti al San Gerardo. Scontro frontale senza feriti a Veduggio

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, lunedì attorno alle 12 in via della Birona, a Monza: un automobilista di 79 anni alla guida di una Hyundai Kona per cause al vaglio della polizia locale ha perso il controllo dell’auto andando a centrare una vettura in sosta e, quindi, si è ribaltato. Nonostante l’accaduto l’anziano sarebbe uscito pressoché autonomamente dall’auto coreana ed è stato quindi soccorso e trasportato in codice verde per accertamenti all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Lissone.

Un altro sinistro senza feriti è avvenuto sempre lunedì in mattinata in via Verdi di Veduggio dove due auto si sono scontrate frontalmente. Una delle vetture, a causa del violento impatto, ha perduto una ruota. Sul posto la polizia locale e il soccorso stradale per il recupero dei mezzi incidentati.

Le due vetture che si sono scontrate frontalmente a Veduggio in via Verdi.Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

