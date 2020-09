Monza, anziano dimentica dove ha parcheggiato l’auto: la ritrova grazie a facebook Storia a lieto fine a Monza grazie al gruppo facebook Sei di Monza se: un uomo parcheggia l’auto e non ricorda dove. La figlia posta un appello e la ritrova.

L’anziano papà parcheggia l’auto in centro a Monza senza più ricordarsi il luogo esatto, la figlia residente in un’altra provincia chiede aiuto nel gruppo Sei di Monza se. E, come già accaduto in passato, il lieto fine si concretizza in pochi giorni. Protagonista la Mercedes blu elettrico parcheggiata domenica 14 settembre in centro per andare a fare delle commissioni in zona via dei Mille. Al ritorno l’uomo non riesce a ritrovarla, non ricorda, ha avuto un vuoto di memoria.

A questo punto interviene la figlia: «Ho bisogno di AIUTO!!!». Scrive un post, descrive l’auto, dà le ultime due lettere della targa.

Il gruppo si mette in moto, come sempre in casi di questo genere, e addirittura avvista un’altra Mercedes blu elettrico. Ma abbandonata in via Savonarola, non persa.

Domenica sera, una settimana dopo, il lieto fine: «Grazie grazie grazie ... Mille volte grazie a questo bellissimo gruppo e alle numerose persone che in questi due giorni si sono date tanto da fare per aiutarci a ritrovare l’auto di mio papà o mi hanno semplicemente scritto con affetto per incoraggiarmi. Si sentono sempre brutte notizie e si parla spesso male della gente ... Questa vicenda mi ha fatto capire che le persone, anche sconosciute, sanno essere solidali e che quando c’è bisogno di dare una mano ci sono. Io sono di Sesto San Giovanni ma adesso vivo in provincia di Bergamo, come riesco verrò nel bellissimo centro di Monza a farmi un giro».

monza post auto smarrita e ritrovata

