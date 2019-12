Monza, anziani truffati: il finto tecnico del gas e il finto poliziotto rubano gioielli e soldi Una coppia di coniugi ultra settantenni è stata truffata dal finto tecnico del gas e da un finto poliziotto: bottino di gioielli e 1.500 euro.

Derubati in casa da due truffatori, nel mirino ancora gli anziani. E ora la polizia è al lavoro per identificare i due responsabili. È successo mercoledì pomeriggio a Monza a una coppia di coniugi ultra settantenni di San Fruttuoso.

Marito e moglie sono stati avvicinati sul pianerottolo di casa da un finto tecnico del gas. Il tecnico sarebbe riuscito a entrare in casa con la scusa di un controllo all’impianto: una volta in cucina tra misurazioni e fotografie avrebbe distratto la coppia, dando via libera al complice - un finto poliziotto - che, a quanto sembra, sarebbe entrato con l’unico scopo di prendere un oggetto dalla camera da letto. Per ripresentarsi poco dopo alla porta, con divisa e tesserino, e informare gli anziani di un probabile furto avvenuto nel condominio per il quale erano state appena fermate due persone con addosso preziosi e, appunto, la cornice con una fotografia trafugata poco prima dalla loro abitazione.

È stato l’innesco della truffa. I coniugi hanno riconosciuto l’oggetto e chiedendo di controllare se in casa mancasse qualcos’altro, i due truffatori hanno approfittato della situazione di confusione per rubare gioielli per oltre 1.500 euro. Prima di allontanarsi indisturbati.

Solo in quel momento la coppia ha realizzato di essere stata raggirata e ha dato l’allarme. Sul posto la polizia di Stato che ha avviato le indagini analizzando le denunce di truffe presentate in provincia per trovare eventuali corrispondenze.

