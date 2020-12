Monza, anziana investita in via Prina Una donna di 85 anni è stata investita a Monza ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo per traumi un piede. È successo in via Prina lunedì 21 dicembre: sarebbe scesa dal marciapiede e colpita da un’auto in transito.

È stata trasportata all’ospedale San Gerardo per traumi a un piede e per accertamenti la donna investita da un’auto in via Prina a Monza nella tarda mattina di lunedì 21 dicembre. Secondo quanto ricostruito la monzese, 85 anni, per attraversare la strada verso la chiesa sarebbe scesa dal marciapiede sulla carreggiata mentre stava arrivando un’auto condotta da una quarantenne che l’ha colpita al piede: facendole perdere l’equilibrio, l’ha poi trascinata per alcuni metri sull’asfalto. L’anziana è rimasta sempre cosciente ed è stata trasportata in pronto soccorso in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

