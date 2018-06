Monza: Antonio Caspani, il Coppi delle bocce è morto a 100 anni

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

È stato salutato sulle carte funebri con la sua grande passione: Antonio Caspani, campionissimo di bocce, 100 anni. Era nato sette mesi prima della fine della Grande Guerra e mercoledì 28 marzo aveva spento cento candeline sulla torta. Originario della Zeguina, a Monza, aveva voluto festeggiare nel luogo che frequentava ancora assiduamente: il Bocciodromo di Triante. Salutato da famigliari, amici e dal sindaco Dario Allevi. I funerali si sono svolti lo scorso giovedì.

Malgrado l’età, Caspani non disdegnava di fare di tanto in tanto una partitella perché le bocce facevano parte della sua vita. Aveva iniziato a giocare a diciassette anni al Circolo di via Col di Lana e ben presto aveva dimostrato di saperci fare. La guerra lo aveva costretto ad impegni di ben altro genere - aveva iniziato il servizio militare nel 1939 e fatto la campagna di Russia -ma, una volta tornata la pace, aveva bruciato le tappe.

Nel suo palmares cinque titoli italiani di categoria A e più di cinquecento gare, tra nazionali e internazionali, vinte.

«Mi hanno soprannominato il Coppi delle bocce - aveva ricordato al Cittadino nel mese di marzo -e Pantera Nera. Quando entravo in campo volevo per forza vincere e anche adesso se qualche tiro non mi viene bene mi arrabbio».

E pensare che da bambino aveva rischiato che gli amputassero un braccio per via di un’infezione sopraggiunta dopo una vaccinazione e poi nel 1955, dopo un grave incidente in moto, i medici dell’ospedale di Lecco erano decisi ad amputargli una gamba.

Caspani non aveva saputo spiegare il suo segreto per i 100 anni: «Il destino ha voluto così» aveva detto.

