Monza, ancora contrasto alla prostituzione a San Fruttuoso: sanzionati due automobilisti a caccia di “lucciole” Gli agenti della polizia locale li hanno multati per intralcio alla circolazione mentre contrattavano al prestazione sessuale. Controlli in città nella zona della movida, 12 alcoltest, tutti negativi, 32 multe per divieto di sosta.

Prosegue da parte della polizia locale la lotta alla prostituzione di strada nel quartiere San Fruttuoso di Monza: per un altro week end gli agenti del Not - Nucleo operativo territoriale - Lince a bordo dell’autocivetta hanno sanzionato, ai sensi del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, due automobilisti che a bordo delle loro vettura stavano contrattando prestazioni sessuali con prostitute creando intralcio e pericolo. Un modo indiretto per ostacolare l’attività delle “lucciole”.

Si tratta di una delle attività svolte tra venerdì e domenica sul territorio di Monza: dodici gli agenti del Nost (Nucleo Operativo Sicurezza Tattica) e del Not Lince impegnati in operazioni straordinarie di contrasto ai fenomeni di degrado urbano, volute dall’Amministrazione Comunale che sta investendo risorse e mezzi nel contrasto a comportamenti illegali e incivili.

Gli agenti del “Lince”, in borghese. tra sabato e domenica hanno controllato anche l’esterno dei bar della zona della movida senza riscontrare somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni. Sanzionato, ai sensi dell’art. 7 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, il gestore di un negozio etnico per la vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Nell’ambito del contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti controlli sono stati disposti in piazza Garibaldi, in via Anita Garibaldi e in via De Amicis dove è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura un giovane che faceva uso di marijuana. Nei pressi è stata anche sequestrato un quantitativo della medesima sostanza abbandonata a terra da ignoti. Nella zona sono scattate anche sanzioni per la vendita abusiva di merci (effettuati due sequestri di mazzi di rose, bandiere dell’Italia e trombe per il tifo da stadio).

Per contrastare la guida in stato di ebbrezza gli agenti hanno inoltre controllato numerosi veicoli e 12 automobilisti sono stati sottoposti ad alcoltest, tutti risultati negativi. Elevate poi 32 sanzioni per altrettante vetture in sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, in curva e sugli incroci.

