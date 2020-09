Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: altri tre positivi al coronavirus all’istituto scolastico Mosè Bianchi Salgono a quattro i casi di contagio da coronavirus all’istituto Mosè Bianchi: altri due studenti e un dipendente del personale scolastico. Intanto il protocollo dei tamponi a Monza diventa un esempio su Mi Manda RaiTre.

Altri casi di studenti dell’istituto scolastico Mosè Bianchi positivi al coronavirus: dopo il primo ragazzo confermato dal tampone nei primi giorni di scuola dopo il rientro, altri due alunni sono stati identificati come contagiati dall’autorità sanitaria, e con loro un rappresentante del personale scolastico. Salgono così a quattro i casi nella stessa scuola superiore di Monza dopo la riapertura dell’attività. Sono stati quindi attivati i protocolli di isolamento stabiliti dalla Regione Lombardia. A Monza si devono contare anche un caso al liceo Porta e uno nel personale educativo del nido comunale del quartiere San Fruttuoso - anche quest’ultimo messo rapidamente in sicurezza verificando il non contagio dei bambini.

