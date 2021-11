Monza: altri due farmacisti robot per Farma.Com Taglio del nastro per altre due robotizzazioni del sistema di gestione dei medicinali nelle farmacie comunali di Monza.

Il robot è di casa nelle farmacie comunali monzesi. Nella mattinata di venerdì nelle farmacie di via D’Annunzio 24 (nel quartiere San Rocco) e di via Risorgimento 4 (a San Fruttuoso) sono stati “svelati” i meccanismi innovativi che permettono di velocizzare e rendere più performante il servizio ai cittadini. Ora sono ben sette (su dieci) le farmacie gestite da Farma.Co.M (società detenuta al 95% del Comune di Monza) in possesso di questi strumenti, a dir poco fantascientifici, dotati di bracci lunghi circa 4 metri.

Automazione Farmacom

(Foto by Fabrizio Radaelli)

«I robot - spiega Vito Potenza, presidente di Farma.Co.M - sono in grado di gestire 14.000 scatole, riescono a leggere le date di scadenza dei farmaci e perfino a verificare quali sono i medicinali più richiesti. Ciò significa un risparmio di tempo per il farmacista e un servizio più efficiente per l’utente». L’investimento per i due dispositivi è stato di 280.000 euro e si iscrive nella linea di modernizzazione della società.



«Le farmacie-ha sottolineato il sindaco Dario Allevi - soprattutto in questo ultimo periodo si sono rivelate un presidio fondamentale per il territorio. Farma.Co.M. è un gioiello di famiglia che cerca sempre di migliorarsi». A breve nelle farmacie di via Ramazzotti e via Stelvio saranno installate delle postazioni dove poter effettuare i test anti Covid.

«Ci auguriamo che il servizio duri poco - ha rimarcato il primo cittadino - ma, dato che la vittoria finale contro la pandemia non sembra, purtroppo, dietro l’angolo, ci è sembrato opportuno istituire due punti per i tamponi in contesti che non pregiudichino la normale affluenza alle farmacie». Già da settimana prossima sarà possibile prenotare i test on line oltre agli elettrocardiogrammi e agli holter. Un ringraziamento al lavoro dei farmacisti è stato rivolto dall’assessore alle politiche sociali Desirée Merlini.

«I farmacisti così come i medici sono stati coloro che, pur rischiando tanto, non si sono mai tirati indietro-ha sottolineato-i farmacisti, in particolare, sono stati i punti di riferimento dei quartieri accogliendo i bisogni dei cittadini. Farma.Co.M.con la sua rete capillare è presente in tutta la città e continua a svolgere un servizio essenziale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA