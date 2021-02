Monza: allenarsi da casa con il campione di muay thai Alessio Martino Palestre chiuse? Croce rossa di Monza e Rotary Monza Est rilanciano una serie di appuntamenti per tenersi in forma a distanza insieme ad Alessio Martino, campione di muay thai.

Ginnastica on line gratuita per combattere stress e pigrizia. Dopo il successo della prima sessione svoltasi in autunno con migliaia di utenti collegati agli allenamenti online il Comitato di Monza della Croce rossa italiana e il Rotary club Monza Est ripropongono un secondo ciclo di allenamenti a distanza, in collaborazione con Alessio Martino, campione italiano di muay thai.

Tre gli appuntamenti settimanali (il martedì, il giovedì e il sabato) con pillole di allenamenti della durata massima di un minuto che verranno postati sulla pagina Facebook e Instagram di Brianza Fighting. Martino proporrà esercizi a corpo libero senza attrezzi: tecniche di potenziamento e allungamento muscolare, pratiche aerobiche e di thai boxe. Info: [email protected] oppure tel. 347 457 8816 (WhatsApp).

© RIPRODUZIONE RISERVATA