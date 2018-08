Monza, alcol ai minori? Agenti della Polizia locale in borghese nei locali. E “solite” multe lungo le strade I vigili di Monza non vanno in vacanza. Anzi. Il comando della Polizia locale monzese, per il periodo estivo, ha potenziato i servizi di presidio e controllo del territorio in ambito di sicurezza urbana e stradale intensificando anche alcune attività in ore serali.

I vigili di Monza non vanno in vacanza. Anzi. Il comando della Polizia locale monzese, per il periodo estivo, ha potenziato i servizi di presidio e controllo del territorio in ambito di sicurezza urbana e stradale intensificando anche alcune attività in ore serali. Nel mese di luglio i controlli, oltre all’intensificarsi della presenza nell’area della stazione ferroviaria, hanno visto 3 attività di contrasto alla prostituzione, di controllo dei parchi e giardini, 5 servizi specifici in ore serali di verifica degli esercizi commerciali della movida (specialmente in campo di somministrazione di alcol a minori dove sono stati impiegati anche agenti in borghese), dei “negozi etnici” e centri estetici. Nel mese di luglio ci sono stati 23 reati segnalati di cui 18 con individuazione degli autori degli illeciti (spaccio, lesioni personali aggravate, tentato furto, resistenza, stato di ebbrezza, falsificazione titoli per attività reati sull’immigrazione, ecc.), con un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e un fermo (disposto dal pm) per tentato omicidio.

In ambito di sicurezza stradale, sempre a luglio sono stati effettuati 61 posti di controllo e tra le sanzioni al Codice della strada accertate ci sono stati 64 superamenti del limite di velocità, 8 guide in stato di ebbrezza, 52 automobilisti senza la revisione del veicolo, 26 automobilisti beccati senza copertura assicurativa, 9 pizzicati mentre guidavano con il cellulare, 15 senza cintura di sicurezza. Inoltre sono stati effettuati 29 sequestri amministrativi di veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA