(Foto by Fabrizio Radaelli)

I partecipanti al Trofeo della pace dell’anno scorso (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, al Sada il trofeo della pace: le squadre si alleneranno insieme Lo stadio Sada di Monza sarà teatro il 24 giugno dell’edizione numero 13 del Trofeo della pace al quale parteciperanno 150 giovani. Previsti tornei interetnici di calcio maschile e volley femminile. Nel calcio le squadre si alleneranno insieme prima dei match

La Upf (Universal peace federation) Monza Brianza, con la sezione brianzola della UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, e con l’adesione e il patrocinio del Comune di Monza, del Coni Lombardia e di altri Comuni del territorio, ha promosso la tredicesima edizione del Trofeo della Pace. Prevista la partecipazione di 150 giovani con un torneo interetnico di pallavolo femminile e un torneo interetnico di calcio a 7 maschile.

I match di calcio saranno preceduti da allenamenti insieme. Le partite si disputeranno domenica 24 giugno nel Sada di Monza (la Juvenilia Fiammamonza per la concessione lo stadio e il campo di allenamento). La mattina ci saranno le qualificazioni, seguite dal pranzo insieme e da finali e premiazioni. tutti i partecipanti..

Testimonial del torneo di calcio è Paolo Monelli, ex giocatore che vanta ben 165 presenze in serie A, con 5 campionati disputati con la Fiorentina, e 150 in serie B dove ha esordito con la maglia del Monza, che sarà presente alle finali e premierà i giocatori insieme ad Andrea Arbizzoni, Assessore allo Sport del Comune di Monza.

Anche quest’anno è prevista la partecipazione di studenti delle scuole superiori, allo scopo di ampliarne la valenza educativa, insieme a diverse squadre formate da giovani richiedenti asilo, di varie nazionalità. Tra le compagini che scenderanno in campo ci saranno inoltre i ragazzi del Cmr 50, il Centro Mamma Rita, vincitori della scorsa edizione, i giovani della Upf Sport for Peace e un team del Cpia, il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Monza Brianza.

L’edizione di quest’anno prevede anche altri eventi. Info saranno disponibili su www.trofeodellapace.org in aggiornamento

