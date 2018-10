Monza, al Parco passeggiata contro le malattie rare dei polmoni Domenica al Parco di Monza con la “Passeggiata della Speranza organizzata nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Fibrosi Polmonare Idiopatica (Ipf) e Malattie Rare Polmonari

Appuntamento al Parco di Monza domenica 14 ottobre alle 11 per la “Passeggiata della Speranza”. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione “Un Respiro di Speranza Lombardia” nell’ambito di “Fitness for breath”, un’iniziativa promossa da Fimarp Onlus – Federazione Italiana Fibrosi Polmonare Idiopatica (Ipf) e Malattie Rare Polmonari, con il patrocinio, oltre che dell’Asst di Monza, anche del Comune di Monza e della Reggia di Monza. Conclude l’elenco dei soggetti che sostengono l’evento Roche Italia, accompagnata anche da altri sponsor locali.

L’obiettivo della passeggiata è quello di far conoscere l’Ipf e con lei anche le altre malattie polmonari rare. Lo sport, da questo punto di vista rappresenta un modo per fare incontrare le persone che hanno a che fare con queste malattie, coinvolgendo anche i loro familiari.

È prevista anche la possibilità di una spirometria gratuita con l’assistenza del personale dell’Asst.

«Con questa prima “Passeggiata della speranza” intendiamo far conoscere l’IPF e il grande impatto di questa malattia nella vita di tutti i giorni delle persone che ne sono colpite – dichiara Roberto Adamo, Presidente dell’Associazione “Un Respiro di Speranza Lombardia” – Queste iniziative rappresentano un’occasione importante per tutte le persone con IPF e per i loro familiari, per potersi incontrare, condividere esperienze e trovare insieme la forza per reagire e non abbattersi. Le associazioni pazienti sono costantemente impegnate nel creare queste occasioni e nel favorire la diffusione di informazioni su questa malattia, affinché se ne parli, affinché, conoscendola, la si possa affrontare al meglio».

