Monza: agli arresti domiciliari, passeggia in centro in piena notte

Invece di dormire nella sua casa, dove era ristretto agli arresti domiciliari, gli agenti della polizia di stato di Monza l’hanno pizzicato alle 3 di notte tra martedì 18 e mercoledì 19 settembre mentre passeggiava in via Italia, pieno centro città. Per questo motivo un 35enne italiano, già noto alla Giustizia per reati contro il patrimonio, furto e rapina è stato arrestato per evasione.

