Monza: aggressione in centro, ferito un ragazzo di 17 anni Un diciassettenne è stato ritrovato dalla polizia di Stato ferito e spaventato in piazza Trento e Trieste, in centro a Monza, mercoledì sera. La denuncia: sarebbe stato aggredito da più persone che poi si sono allontanate.

Aggredito dal branco? Così ha denunciato un diciassettenne ritrovato dalla polizia di Stato ferito e spaventato in piazza Trento e Trieste, in centro a Monza, mercoledì sera. La segnalazione era arrivata alla centrale per una rissa. Sul posto gli agenti hanno trovato solo il ragazzo, di origine nordafricana, che ha riferito di essere stato picchiato, senza apparente motivo, da più persone che poi si sono allontanate prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale in codice verde.

