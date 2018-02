Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, aggressione a un controllore su un treno: denunciata una ragazza di Concorezzo La ragazza di 21 anni è finita nei guai insieme a un ventenne peruviano residente a Monza, regolare, un 23enne ecuadoregno, anche lui regolare e residente a Cologno Monzese: i tre hanno anche insultato e oltraggiato gli agenti di polizia.

A Monza, in piazza Castello, i poliziotti della Volante, domenica 25 febbraio, hanno denunciato un ventenne peruviano residente a Monza, regolare, un 23enne ecuadoregno, anche lui regolare e residente a Cologno Monzese e una 21enne italiana residente a Concorezzo per resistenza, oltraggio, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: i tre sono stati prima segnalati da un controllore di un treno della tratta Garibaldi Fs-Chiavenna, aggredito e insultato dal terzetto durante un controllo. Sono stati rintracciati poco dopo in piazza Castello alla fermata degli autobus e hanno oltraggiato e insultato gli agenti che hanno anche provveduto a sanzionarli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA