Monza: aggrediti con un coltello in pieno giorno, due feriti

Accoltellati in pieno giorno, alle tre e mezza del pomeriggio di venerdì 6 luglio, in via Gramsci, a due passi dalla stazione ferroviaria di Monza, due stranieri, un 23enne nigeriano richiedente asilo e un connazionale 25enne con regolare permesso di soggiorno, sono stati soccorsi: il primo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo e dimesso con una prognosi di 10 giorni per una ferita superficiale a una coscia. Il 25enne, ferito lievemente a una mano, ha invece rifiutato le cure.

Quanto all’assalitore, probabilmente un connazionale dei due feriti, è ricercato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Monza, subito intervenuti insieme a due ambulanze e un’automedica. L’aggressione, con un coltellino, sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi.

