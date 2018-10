Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Tribunale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: aggredì due ragazzine, condannato a 9 anni Condannato a 9 anni e al risarcimento danni senza alcuna perizia psichiatrica R.R.D.S., italo brasiliano 35enne della provincia di Sondrio, molestatore seriale di ragazzine. La pena è stata inflitta martedì 2 ottobre dal gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini durante il processo con rito abbreviato.

Condannato a 9 anni e al risarcimento danni senza alcuna perizia psichiatrica R.R.D.S., italo brasiliano 35enne della provincia di Sondrio, molestatore seriale di ragazzine. La pena è stata inflitta martedì 2 ottobre dal gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini durante il processo con rito abbreviato. La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni. Il 35enne nel marzo scorso aveva aggredito a poche ore di distanza una quindicenne a Casatenovo (Lecco) e una dodicenne a Monza. Per questo era stato accusato di violenza sessuale aggravata.

La prima vittima, che si è costituita parte civile, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni con una provvisionale di 25 mila euro per lei e 5 mila euro per i suoi familiari. Il 35enne era già stato condannato dal Tribunale di Sondrio a 4 anni di reclusione, già scontati, per tre violenze sessuali a tre adolescenti.

