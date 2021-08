Monza aderisce all’accordo per la sicurezza integrata: sale operative delle forze di polizia connessione con la Polizia locale L’obiettivo è promuovere la sicurezza integrata con un sistema che coinvolga il Ministero dell’Interno, le Prefetture, la Regione Lombardia e, attraverso Anci Lombardia, gli Enti locali interessati. Per Polizia Locale significherà accesso in tempo reale alle informazioni delle banche dati delle forze di polizia durante i servizi di controlli stradale.

Sì della giunta di Monza all’accordo per la promozione della sicurezza integrata, sottoscritto tra Ministero dell’Interno, Regione Lombardia e Anci Lombardia.

«Abbiamo aderito con convinzione a un progetto che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’agenda politica degli Enti Locali sempre e comunque il rispetto delle regole e il contrasto a ogni forma di illegalità- spiega il Sindaco Dario Allevi- Si tratta di uno strumento di lavoro importante che renderà ancora più forte e incisiva la collaborazione tra le Istituzioni in tema di sicurezza urbana. È un percorso che rientra in quel “gioco di squadra” che in Lombardia e a Monza in questi anni è diventato un vero e proprio modello di riferimento».

L’obiettivo è promuovere la sicurezza integrata con un sistema che coinvolga il Ministero dell’Interno, le Prefetture, la Regione Lombardia e, attraverso Anci Lombardia, gli Enti locali interessati. Per Polizia Locale significherà accesso in tempo reale alle informazioni delle banche dati delle forze di polizia durante i servizi di controlli stradale.

Tra le azioni previste dal documento c’è, ad esempio l’interconnessione delle sale operative delle forze di polizia e del Comando di via Marsala con reciproco scambio di informazioni. Prevista così la possibilità di controllare aree e attività soggette a rischio.

Tra l’altro è previsto anche il collegamento in via sperimentale della sala operativa della Polizia Locale alla banca dati del CED Interforze.

«Questo accordo - ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Federico Arena – è un primo, ma importantissimo passo nell’ottica di un ammodernamento della Polizia Locale in Italia. La piattaforma di scambio delle informazioni, prevista da questo progetto, permetterà di effettuare controlli più mirati, più tempestivi e più accurati e, di conseguenza, migliorerà la sicurezza della nostra città».

