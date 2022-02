Monza, addosso ha un mini market della droga: la polizia arresta un 32enne Sottoposto a un controllo in via Visconti, aveva dosi di cocaina, eroina e dell’hashish. Personale della Questura ha inoltre effettuato controlli straordinari nei giardini della Stazione, in corso Milano , via Gramsci e via Borgazzi con posti di blocco e verificato 4 esercizi pubblici.

Un mini market della droga: fermato giovedì 3 febbraio dagli agenti di polizia, personale della Squadra Volanti, in via Visconti per un controllo, un 32enne monzese è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina (gr. 2,4), 20 dosi di eroina (gr. 5,7) e 15 grammi di hashish, oltre a una somma di danaro contante e 4 telefoni cellulari, il kit del presunto pusher.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici della questura, dove il personale del Gabinetto provinciale della polizia Scientifica ha eseguito l’esame preliminare “narcotest”, che ha confermato la natura delle sostanze sequestrate. Data la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti il 32enne già noto per reati specifici oltre che contro il patrimonio e un provvedimento di allontanamento dalla ex compagna, è stato tratto in arresto e trattenuto in attesa del rito per direttissima

Nella serata, sempre di giovedì, sono proseguiti anche i controlli straordinari di vigilanza e controllo del territorio nel capoluogo a cura di pattuglie della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, Squadra Mobile ed Ufficio Immigrazione, nei giardini della Stazione, in corso Milano , via Gramsci e via Borgazzi con posti di blocco. Controllati anche quattro esercizi pubblici in zona centro e San Fruttuoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA