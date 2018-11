Monza, abbonamenti alle strisce blu per chi abita in centro: 150 euro all’anno per parcheggiare Novità in vista a Monza per i residenti, o per chi dimora, nel centro e nelle zone a traffico limitato che non hanno a disposizione un box o un posto auto privato: in arrivo abbonamenti annuali per gli stalli blu a 150 euro.

Novità in vista a Monza per i residenti, o per chi dimora, nel centro e nelle zone a traffico limitato che non hanno a disposizione un box o un posto auto privato: il Comune, tramite Monza Mobilità, varerà gli abbonamenti annuali che sostituiranno le varie tipologie di agevolazioni scadute il 30 aprile e che consentiranno di parcheggiare liberamente all’interno degli stalli blu.

Il prezzo delle concessioni varierà a seconda del numero di mezzi posseduti: per l’auto principale sarà di 150 euro, per la seconda di 200 e dal terzo veicolo 250.

La distribuzione degli abbonamenti sarà gestita dalla società del municipio che gestisce i parcheggi e la sosta a pagamento e sarà riservata ai residenti nelle vie Padre Reginaldo Giuliani, Camperio, Locatelli, Visconti, Zucchi, Dei Mille, Anita Garibaldi lato Lambro oltre che via Anita Garibaldi lato tribunale e piazza Giuseppe Garibaldi dalle 14 alle 24, il sabato e i festivi.

Ogni abbonamento stipulato sarà valido per un solo veicolo, a cui sarà associato tramite il numero di targa, e non darà diritto a reclamare uno stallo nelle immediate vicinanze della propria abitazione. La società pubblica definirà nelle prossime settimane le modalità con cui saranno forniti i tagliandi.

