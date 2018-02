Monza Gelato biscotto per cani a Triante (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, a Triante nasce il gelato per i cani Arriva a Monza il primo gelato pensato per i cani. A proporlo è Gran Gelato, gelateria di Triante in via Vittorio Veneto. La nuova linea verrà presentata ufficialmente durante l’evento Doggy party il 25 febbraio.

Arriva a Monza il primo gelato pensato per i cani. A proporlo è Gran Gelato, gelateria di Triante in via Vittorio Veneto. Da qualche giorno accanto ai gusti realizzati per gli amanti del gelato è possibile trovare anche biscotti (a forma di osso, ovviamente) ripieni di gelato e coppette. Per ora l’unico gusto disponibile è yogurt e fragola, ma già nelle prossime settimane Vito Di Stefano e Davide Forgia, titolari del negozio, inizieranno a sperimentare altre varianti con frutta e verdura.

Si tratta di un prodotto pensato per integrare l’alimentazione del cane. Un gelato fresco, realizzato con prodotti di alta qualità e ingredienti selezionati, altamente digeribile preparato con latte delattosato e ipocalorico (solo 1,5% di grassi), e poi ricco di fibre vegetali, senza glutine e nutriente. Insomma, un toccasana adatto anche ai padroni, ma certamente apprezzato dai quattro zampe.

«Almeno la metà dei miei clienti ha un cane – spiega Di Stefano – già da tempo alcuni di loro mi chiedevano di realizzare un prodotto per i loro amici pelosi. Del resto la nostra è una gelateria dove amiamo lanciare novità e sperimentare. E questa mi è sembrata subito una buona idea».

La nuova linea di gelati per cani di Gran Gelato, contraddistinta da tanto di logo pensato ad hoc, verrà presentata ufficialmente durante l’evento Doggy party che si svolgerà il 25 febbraio negli spazi del Saint George premier. Un aperitivo organizzato da TripDoggy nel verde pensando proprio ai quattro zampe. L’appuntamento è a partire dalle 16.30. Ricchissimo il programma del pomeriggio tutto incentrato sul tema del viaggio. Tutte le informazioni sull’iniziativa sono sulla pagina Facebook TripDoggy - viaggiare a 4 zampe.

