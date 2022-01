Associazione San Fruttuoso libri per Shoah. Banchetto allestito davanti alla scuola elementare Alfieri (Foto by Sarah Valtolina)

Monza: a San Fruttuoso torna il banchetto dei libri per il Giorno della memoria A San Fruttuoso torna come ogni anno l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’associazione culturale in occasione del Giorno della memoria: banchetto di libri davanti al parco Ronchi, pannelli informativi sulla cancellata.

Torna come ogni anno l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’associazione culturale San Fruttuoso in occasione del Giorno della memoria. Già da martedì 25 gennaio, davanti all’ingresso del parco Ronchi e della scuola elementare Alfieri, in via San fruttuoso a Monza, i volontari dell’associazione hanno allestito un banchetto con alcuni libri dedicati al tema della Shoah: da Primo Levi a Fred Uhlman e poi saggi e biografie, come quella dedicata ad Oskar Schindler. E sulla cancellata del parco i cartelli per raccontare la storia delle deportazioni nel nostro territorio e le vicende che caratterizzarono l’Italia dall’armistizio fino al 25 aprile del 1945.

Un servizio di diffusione spontanea e casuale della cultura, un’opportunità libera e gratuita di conoscere quello che è successo, attraverso le parole dei protagonisti e le vicende storiche. Chiunque può avvicinarsi al banchetto per prendere un libro, contribuendo così alla diffusione della storia della Shoah.

E intanto, a pochi metri di distanza dall’ingresso del parco Ronchi, l’associazione San Fruttuoso continua ad alimentare un altro corner culturale: quello allestito accanto alla chiesa parrocchiale. Qui sono disponibili libri per bambini, romanzi e saggi, sempre messi a disposizione dall’associazione culturale. Una promozione del sapere, per diffondere cultura, in attesa che anche nel quartiere arrivi (forse) una biblioteca a disposizione dei cittadini.

