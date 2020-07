Monza, a 19 e 21 anni si divertono a fare i piromani: denunciati dalla polizia Hanno accumulato foglie e carta sotto un albero, in via Buonarroti, su un marciapiede, e gli hanno dato fuoco, quindi si sono allontanati. Gli agenti li hanno bloccati e hanno spento le fiamme: «Abbiamo fatto una bravata»

Non sono proprio dei bambini, hanno 19 e 21 anni, ma hanno detto ai poliziotti di aver fatto una “bravata”: martedì 21 luglio. poco prima di mezzanotte, hanno accumulato delle foglie secche e della carta di giornale sotto un albero posto su un marciapiede tra le vie Buonarroti e Pellico, a Monza, e gli hanno dato fuoco prima di allontanarsi.

Tuttavia sono stati notati da un passante e, di lì a poco, bloccati da due agenti di pattuglia, i quali hanno anche parzialmente spento il rogo con un estintore in dotazione e chiamato i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Perquisiti, i due giovani, entrambi monzesi, sono stati trovati in possesso di un accendino, hanno ammesso le loro responsabilità e sono stati entrambi denunciati a piede libero per incendio in concorso.

