Monza, 65enne investito da un’auto finisce all’ospedale L’incidente è accaduto lunedì 28 marzo in mattinata in via Buonarroti. Il pedone sembra stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’auto guidata da un sessantenne.

Un pedone monzese di 65 anni è stato investito da un’auto, lunedì 28 marzo attorno alle 9.45 a Monza, in via Buonarroti. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della polizia locale. Il ferito è stato immediatamente soccorso da personale paramedico giunto con una ambulanza e trasferito in codice giallo al locale Policlinico. Al volante dell’auto c’era un monzese di 60 anni. La dinamica è in corso di accertamento. Secondo i primi accertamenti pare che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali.

