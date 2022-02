Monza: 31enne investito da un pirata della strada ubriaco in viale Sicilia muore all’ospedale San Gerardo L’incidente è accaduto mercoledì 9 febbraio attorno alle 22 al confine con Concorezzo. La vittima risiedeva nel Milanese. L’investitore sarebbe un 42enne che è stato tratto in arresto con l’accusa di omicidio stradale e fuga del conducente.

Non ce l’ha fatta un 31enne residente nel Milanese, a Melegnano, che mercoledì 9 febbraio in serata, attorno alle 22.40, a Monza, in viale Sicilia, al confine con Concorezzo, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada e sbalzato sull’asfalto. Soccorso in codice rosso, in gravissime condizioni, è morto all’ospedale San Gerardo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza e Vimercate L’investitore, a bordo di una Smart, si è allontanato senza prestare soccorso. La Centrale Operativa dell’Arma ha immediatamente diramato le ricerche dell’auto pirata, intercettata poco dopo a Brugherio, dove una pattuglia - dicono dall’Arma - aveva notato proprio una Smart sfrecciare per le vie del centro con il parabrezza infranto e la targa penzolante.

Dopo un breve inseguimento l’auto è stata raggiunta e fermata. al volante un 42enne originario del milanese. Sottoposto agli accertamenti sarebbe risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge ed è stato tratto in arresto (in attesa di convalida) con l’accusa di omicidio stradale e fuga del conducente,

Fondamentali per la ricostruzione della dinamica - aggiungono i carabinieri - sono state anche le testimonianze di alcuni passanti usciti miracolosamente illesi dall’auto pirata.

