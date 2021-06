Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: 24 nuovi vigili del fuoco volontari “promossi” dopo il primo corso di formazione del Comando provinciale Il corso è durato 120 ore, tra marzo e giugno, con formazione teorica e addestramento pratico. I vigili volontari che hanno superato l’esame finale e sono pronti per potenziare l’organico dei distaccamenti di Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lazzate, Lissone, Seregno, e Vimercate.

È stato di ben 120 ore di formazione teorica e addestramento pratico il primo corso di formazione per vigili del fuoco volontari che si è tenuto al Comando di Monza e Brianza, nella caserma di via Cavallotti, a Monza. Sono 24 i vigili volontari che hanno superato l’esame finale e sono pronti per potenziare l’organico dei distaccamenti di Bovisio Masciago, Carate Brianza, Lazzate, Lissone, Seregno, e Vimercate, oltre a quattro vigili volontari appartenenti al Comando di Lecco.

Concluso il primo corso formativo

Un corso di formazione impegnativo - dicono dal Comando - durato da marzo a giugno nei giorni di sabato e domenica, per tenere conto delle esigenze lavorative, che ha garantito un ottimo livello di apprendimento grazie anche al grande impegno espresso dagli aspiranti volontari, dagli istruttori professionali e dai funzionari. «I volontari - concludono dal Comanbdo - garantiscono l’operatività della sede secondo la propria disponibilità e costituiscono un’importante risorsa del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, aggiuntiva rispetto ai Vigili del fuoco effettivi».

