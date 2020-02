Viale Industrie all’altezza di via Salvadori a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: 200 nuovi alberi in viale Industrie, inizia il boulevard Con le opere di compensazione per Monzello il Comune inizia a realizzare in boulevard alberato di viale Industrie: prime 227 querce di tre metri tra via Salvadori e via San Damiano.

Un primo tratto di corridoio verde in viale Industrie a Monza: sarà realizzato tra gli incroci con via San Damiano e via Salvadori dall’amministrazione comunale grazie agli interventi di compensazione ambientale per i lavori al Monzello. È un tratto di viale Industrie che parte dalla rotatoria del cimitero, in direzione Milano, e prosegue per circa 700 metri: lì nei prossimi quindici giorni saranno piantumati nel corsello centrale 227 alberi.

Sono querce piramidali, la Fastigiata Koster, che viene presentato dall’assessore Martina Sassoli come un primo capitolo «dell’ambizioso progetto di migliorare la qualità estetica ed ambientale di viale delle Industrie, che, oltre ad essere un asse particolarmente significativo dal punto di vista viabilistico, è anche uno degli accessi principali alla città di Monza. L’obiettivo, dunque, è dare vita a un imponente piano di piantumazione che consenta di realizzare un vero e proprio boulevard “verde”, in grado di assorbire parzialmente anche il pm10».

In totale sono “oltre 4.200 i nuovi alberi che entro la prossima primavera saranno piantati a Monza” aggiunge l’amministrazione comunale elencando tra gli altri aceri, carpini, magnolie, ciliegi, querce, tigli: ”Le piante in città supereranno la quota di ventimila esemplari, ampiamente oltre la soglia di un albero per ogni bambino nato”.

