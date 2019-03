Monza 1912 e Esselunga: giocatori e club diventano un album di figurine Esselunga e Monza 1912: una collaborazione che dal 28 marzo regala ai tifosi biancorossi un album di figurine interamente dedicato al club. L’iniziativa coinvolge tre superstore monzesi fino al 30 aprile.

D’Errico, Reginaldo, Anastasio, Marchi: celo, celo, manca. L’album delle figurine è la nuova iniziativa di Esselunga e i protagonisti sono i giocatori del Monza 1912 alla vigilia della fase finale del campionato di serie C. Con il sogno della B nel cuore di tutti e nei piani della nuova dirigenza guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.



Figurine Monza calcio Esselunga

Nei superstore monzesi arriva quindi l’album interamente biancorosso: 48 pagine e 180 figurine da giovedì 28 marzo con appuntamento al negozio di viale Libertà (dalle 18) con alcuni giocatori per la firma esclusiva dell’album.



L’iniziativa coinvolge i superstore di via Buonarroti, via Brembo e viale Libertà. L’album è disponibile dal 28 marzo al 30 aprile. I clienti Fìdaty, per ogni 10 euro di spesa, riceveranno un pacchetto con 5 figurine.

Un modo per ripercorrere i personaggi e la storia della società, l’ultima stagione di serie C, le maglie ufficiali, lo staff tecnico e la rosa attuale, con il poster della squadra. Una collezione imperdibile per tutti i tifosi del Monza per essere più vicini a capitan D’Errico e Reginaldo, oltre ai nuovi beniamini, da Scaglia ad Anastasio, da Marchi a Lora.

