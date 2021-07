Monza: 121 anni fa il regicidio di Umberto I, commemorazione alla Cappella Espiatoria - FOTO Come da tradizione, sabato 24 luglio monarchici (e non solo) si sono dati appuntamento per il 121° Anniversario del Regicidio di re Umberto I, a Monza. Un evento con un preciso “dress code” da rispettare.

Come da tradizione, sabato 24 luglio monarchici (e non solo) si sono dati appuntamento per il 121° Anniversario del Regicidio di re Umberto I, a Monza. Un evento organizzato dalla delegazione di Milano - Lodi dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon che ha visto la presenza dell’assessore alla Cultura del Comune, Massimiliano Lucio Longo

L’evento commemorativo ha fatto tappa in mattinata alla Reale Cappella Espistoria di via Matteo da Campione con un preciso “dress code”: mantelli o divisa sociale “cioè abito scuro e cravatta d’istituto” e copricapo dell’istituto per le guardie d’onore, abito formale scuro per gli uomini e abito formale per le donne. Vietatissimi abbigliamento e scarpe sportive. Alle 13 colazione sociale presso il ristorante Villa Reale.

