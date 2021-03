Montalcini, Fallaci e Thatcher: donne che hanno fatto la storia nella mostra all’aperto a Lissone Nel calendario di “Impronta Donna 2021”, omaggio alla figura femminile dell’associazione Natalia Ginzburg che nel cuore della città brianzola celebra la vita, le doti e il coraggio di 12 donne che in diversi ambiti hanno fatto storia.

Le immagini di dodici donne famose in diversi ambiti - da Rita Levi Montalcini ad Oriana Fallaci a Margaret Thatcher - ed i loro pensieri dedicati alle donne proposte in una mostra all’aperto in piazza Libertà, a Lissone. È l’omaggio alla figura femminile dell’associazione Natalia Ginzburg che nel cuore della città brianzola celebra la vita, le doti e il coraggio di 12 donne che in diversi ambiti hanno fatto storia. Volti e percorsi in rosa che da sabato 6 marzo sono visibili a tutti, in pieno centro storico.

L’iniziativa rientra nell’ambito del bel calendario di appuntamenti di “Impronta Donna 2021” organizzato dal Comune di Lissone in collaborazione con diverse associazioni del territorio, che quest’anno si tiene principalmente on line, e che si chiude nella serata dell’8 marzo (info e dettagli sul sito internet e la pagina YouTube del Comune di Lissone).

