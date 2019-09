Montagna: malore fatale per un escursionista di Paderno Dugnano Malore fatale sabato per un escursionista di Paderno Dugnano ai Bagni di Masino, nei pressi del rifugio Omio. Inutili i soccorsi.

Malore fatale per un escursionista di Paderno Dugnano ai Bagni di Masino, in provincia di Sondrio. Sabato l’uomo, 56 anni, si è sentito male nei pressi del rifugio Omio. Intervenute le squadre territoriali del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco, il Sagf della Guardia di finanza e l’elisoccorso, ma per l’escusionista non c’è stato niente da fare: il medico ne ha constatato la morte.

