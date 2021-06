Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Signorini Federica)

carate: capanna carate 2019 (Foto by Signorini Federica)

Montagna: Capanna Carate riapre il 19 giugno, confermata la festa il 4 luglio Il Cai di Carate Brianza ha confermato l’apertura della stagione estiva del rifugio Capanna Carate, dal 19 giugno al 15 settembre.

“Anche quest’anno, malgrado la difficile situazione legata alla pandemia Covid-19, il nostro rifugio potrà essere aperto rispettando i protocolli previsti per il contenimento del virus”. Così, in un post sui canali social, il Cai di Carate Brianza ha confermato l’apertura della stagione estiva del rifugio Capanna Carate. La struttura, situata ai piedi della Bocchetta delle Forbici in alta Valmalenco, riaprirà ufficialmente i battenti dal 19 giugno al 15 settembre.

Confermato anche un altro atteso appuntamento: come da tradizione la festa di Capanna Carate si svolgerà la prima domenica di luglio che quest’anno cade il 4 luglio.

In questa occasione il programma prevede la Santa Messa presso la Cappelletta degli Alpini (ore 11), officiata dal nuovo prevosto don Giuseppe Corti. Seguirà poi il pranzo al rifugio. Data la situazione pandemica, diventa obbligatoria la prenotazione sia per il pranzo, sia per chi volesse pernottare tra sabato 3 luglio e domenica 4 luglio.

