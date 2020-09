Monopattini elettrici: a Monza è boom, dal 22 luglio già oltre 41mila noleggi Primo bilancio della attività gestita da due società che hanno messo a disposizione 391 mezzi. Soddisfazione della amministrazione comunale che punta a snellire l’utilizzo delle auto private e a sgravare il trasporto pubblico.

Boom dei monopattini elettrici a Monza: oltre mille i noleggi al giorno tanto che, in poco più di un mese dall’attivazione del servizio, sono stati registrati 41.349 noleggi dai due operatori attivi sul territorio, Dott e Wind Mobility. Un successo, secondo il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla mobilità Federico Arena, che: «conferma l’altissimo interesse verso la new-mobility».

Con monopattini e biciclette in sharing si favorisce la micromobilità alleggerendo il traffico delle auto private, soprattutto di chi risiede in città, e si riduce la pressione sul trasporto pubblico, spiegano gli amministratori comunali: «che nei prossimi giorni dovrà affrontare il banco di prova della riapertura delle scuole e del rientro in ufficio di tutte le persone che erano ancora in smart working. Questi primi dati ci dicono che la scelta di puntare sui monopattini elettrici potrebbe essere vincente».

Numeri, quelli del noleggio, che sempre secondo l’amministrazione comunale, sono destinati a crescere ancora nei prossimi mesi dopo che, dal debutto del servizio – avvenuto lo scorso 22 luglio – con 450 utenti attivi ogni giorno la crescita giornaliera in questo primo mese si attesta intorno al 35%. I monopattini elettrici (391 quelli a disposizione) vengono usati soprattutto per percorsi brevi e spostamenti veloci: in media si prelevano per percorrere distanze comprese tra un chilometro e mezzo e due chilometri e mezzo e per un tempo di circa quindici minuti con un picco durante i weekend e, in particolare, la domenica. Durante i giorni della settimana, invece, l’utilizzo è più intenso in corrispondenza con la fine dell’orario di lavoro e costante dal lunedì al venerdì. L’uso è diffuso su tutta la città, il centro storico e le immediate adiacenze del Parco sono le aree più «gettonate» dagli utenti. Un flusso interessante si nota lungo le principali direttrici che portano verso il centro con particolare intensità sul versante occidentale della città.

«Si tratta di un mezzo alternativo a quello privato - spiega Arena - come mi hanno confermato diversi cittadini spiegandomi che la mattina, prima di andare in ufficio, guardano l’app e se è disponibile un monopattino in zona non prendono l’auto. Questo è il senso della nostra idea di mobilità senza dimenticare che serve prudenza e attenzione. Bisogna rispettare le regole altrimenti si diventa un pericolo per se stessi e per gli altri ed è per questo che la Polizia Locale nelle prossime settimane intensificherà i controlli. Abbiamo progettato, inoltre, tre “corsie ciclabili” in corso Milano, via Boito e via Mentana che garantiranno più sicurezza a chi si muove in bici o in monopattino, senza tuttavia eliminare carreggiate per le auto o preziosi parcheggi».

Il Comune sta lavorando anche al potenziamento della rete di piste ciclabili per garantire la connessione con alcuni punti «sensibili» della città, come la stazione ferroviaria, l’ospedale, il centro storico e la futura stazione della metropolitana di Monza Bettola: corso Milano – via Borgazzi per collegare il centro di Monza con il percorso ciclabile oggi in cantiere per raggiungere la futura stazione della metropolitana di Monza Bettola; via Mentana per collegare la parte est della città alla stazione ferroviaria; via Boito – via Pergolesi – via Ramazzotti per collegare il centro città con l’ospedale. Oggi a Monza ci sono circa 40 chilometri di percorsi ciclabili, 4,2 chilometri in realizzazione e altri 40 chilometri potenziali su cui è possibile realizzare degli interventi con la sola segnaletica.

Il noleggio è possibile scaricando una apposita app che consente anche di geolocalizzare le aree dedicate. Il costo del servizio è 1 euro per lo sblocco e 15 centesimi per ogni minuto di utilizzo per i monopattini Wind, mentre Dott non prevede costi di prelievo ma solo d’uso (25 centesimi al minuto). Previste anche tariffe flat giornaliere (4,99 euro Wind e 14,99 euro Dott), settimanali (19,99 euro Wind e 29,99 Dott) e mensili (49,99 euro Wind e 89,99 euro Dott).

