Mondo del soccorso brianzolo in lutto per la morte di Carlo Frigerio

Il mondo delle associazioni è in lutto per la morte di Carlo Frigerio, ex dipendente della Croce rossa di Brugherio e vigile del fuoco volontario a Lissone. Fatale un malore che lo ha colto domenica sera a Monza non lontano da casa: i soccorsi sono intervenuti in codice rosso, ma le condizioni si sono rivelate troppo gravi nonostante il trasporto all’ospedale.

“La tua improvvisa scomparsa ci ha colti di sorpresa, non possiamo dirti addio di persona, ma ti ricorderemo come ti abbiamo conosciuto, un po’ burbero, generoso, sempre pronto a dare il tuo contributo. Ciao Carlo”, lo ha ricordato la Cri di Brugherio.

Cordoglio è stato espresso anche dai vigili del fuoco volontari di Lissone, dalla Croce verde lissonese e dai tanti colleghi e amici che hanno incrociato la loro strada con lui.

