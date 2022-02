Molestie a numerose donne tra Monza, Vimercate e Concorezzo: dai domiciliari finisce in carcere Un 51enne residente nel Vimercatese dovrà scontare 3 anni e 8 mesi per fatti avvenuti nell’arco di una decina di giorni a dicembre del 2019. Si trovava già agli arresti domiciliari, la Corte d’Appello di Milano ha dato mandato di eseguire la traduzione in carcere.

È finito in carcere a Monza, dove dovrà scontare 3 anni e 8 mesi, un 51enne che nel dicembre 2019, a Monza, Concorezzo e Vimercate aveva molestato sessualmente nove donne, due delle quali minorenni. Dagli arresti domiciliari, dove si trovava, i carabinieri della Compagnia di Vimercate, su ordine della Corte d’Appello di Milano, hanno eseguito l’ordine di carcerazione traducendolo nella casa circondariale brianzola dove dovrà scontare la pena.

Il 51enne era stato tratto in arresto Il 19 dicembre 2019 nel pomeriggio dopo che nei pressi dei giardinetti di Oreno frazione di Vimercate, aveva afferrato alle spalle e palpeggiato una 26enne che si era prontamente divincolata e aveva gridato tanto da costringere l’uomo a fuggire. Dopo una chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di tre pattuglie della compagnia di Vimercate l’aggressore era stato trovato nascosto dietro a un cespuglio e arrestato in flagranza per violenza sessuale. Già finito in quella occasione in carcere a Monza era stato successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dove, da allora, era sempre rimasto.

A seguito dell’invito ad altre eventuali vittime a farsi avanti, con un appello tramite giornali e web, i militari hanno raccolto altre otto testimonianze – anche di due minorenni - di molestie avvenute in meno di dieci giorni a dicembre del 2019 tra Monza, Vimercate e Concorezzo presumibilmente attribuibili al 51enne.

