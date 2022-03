Perseguita la ex e il nuovo compagno nonostante il divieto di avvicinamento: 70enne agli arresti domiciliari I carabinieri di Seregno nei giorni scorsi hanno comunicato a un 70enne la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Verano Brianza: nonostante il divieto di avvicinamento continuava a perseguitare la ex e il nuovo compagno.

Aveva il divieto di avvicinarsi alla ex moglie e al suo nuovo compagno, ma ha continuato a essere una minaccia con appostamenti quotidiani e atteggiamenti molesti. Tanto da diventare di nuovo un incubo per la donna. I carabinieri di Seregno quindi nei giorni scorsi hanno comunicato al 70enne la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua abitazione di Verano Brianza.

L’aggravamento della condizione è stato deciso per numerosi elementi chiave raccolti nelle indagini. In particolare, il tutto risale al mese di novembre 2019, quando la donna aveva deciso di interrompere la breve convivenza. L’uomo aveva avviato comportamenti molesti e persecutori che si sono aggravati quando lei ha trovato un nuovo amore. Il 70enne ha quindi iniziato a pedinarla e a seguirla nella vita privata arrivando anche a importunarla mentre era in aula per un corso professionale, disturbando le lezioni con il clacson, bussando insistentemente alle vetrate delle aule o pretendendo l’uscita anticipata della donna durante lezioni.

Avrebbe anche minacciato di morte il nuovo compagno e, in svariate occasioni, si sarebbe appostato sotto l’abitazione con l’intento di pedinare la donna, arrivando in un’occasione a strattonarla e a inseguirla fino alla stazione dei carabinieri di Seregno dove lei era riuscita a rifugiarsi.

