Moggio-Artavaggio, in 140 alla 56esima edizione della scalata organizzata da “I Bocia” di Verano

Ottima partecipazione alla 56esima edizione della Moggio-Artavaggio organizzata da “I Bocia Verano”. Domenica alla partenza si sono presentati in 140. Il più veloce è stato l’ex campione mondiale di sci di fondo e ski roll, il bergamasco Sergio Bonaldi in 35’ e 34”“ con un solo secondo di vantaggio su Giovanni Dedivitis del Team Pasturo e Luca Lafranconi del Team Falchi. A un soffio dal podio Paolo Colleoni e Stefano Tavola. Tra le ragazze vince Martuna Brambilla (Team VAM) in 43’ e 35’’ davanti a Martina Bilora (Team La Sportiva) e alla veranese de I Bocia Chiara Fumagalli. Tra gli Junior podio per Giovanni Artusi e Aurora Combi entrambi del GS Cortenova.

Le prime classificate della categoria femminile

(Foto by Sandro Marongiu)

