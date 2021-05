Mobilitazione al cimitero per un serpente (innocuo): liberato nel parco delle Groane - VIDEO È stato necessario l’intervento della polizia provinciale al cimitero di Monza per liberare un serpente rimasto incastrato in un cancello.

È stato necessario l’intervento della polizia provinciale al cimitero di Monza per liberare un serpente rimasto incastrato in un cancello e per tranquillizzare diverse persone spaventate dal rettile, in realtà innocuo.

È successo mercoledì 12 maggio, il serpente era incastrato nel cancello di accesso alla camera mortuaria. La polizia provinciale è intervenuta con il flessibile e ha preso in consegna la bestiola che successivamente è stata liberata nei boschi del parco delle Groane.

Monza serpente cimitero polizia provinciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA