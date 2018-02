Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Mistero a Macherio: secondo incendio doloso in due settimane al bar osteria di via Italia Secondo incendio nel giro di due settimane nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio al bar osteria Il Clinto di Macherio, in via Italia, e il mistero si infittisce. Come nel primo caso, accaduto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, i carabinieri della stazione di Biassono, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, affermano che si tratterebbe di un rogo di origine dolosa.

Secondo incendio nel giro di due settimane nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio al bar osteria Il Clinto di Macherio, in via Italia, e il mistero si infittisce. Come nel primo caso, accaduto nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, i carabinieri della stazione di Biassono, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, affermano che si tratterebbe di un rogo di origine dolosa.

Ignoti - secondo quanto detto dalle forze dell’ordine- sarebbero infatti entrati nel locale dopo aver divelto la saracinesca e appiccato l’incendio: le fiamme, prima di autoestinguersi, hanno annerito alcune pareti e danneggiato degli arredi.

I titolari del bar osteria, già in occasione del precedente incendio, avevano mostrato sorpresa per l’accaduto visto che hanno riferito di non avere mai subito né intimidazioni né minacce, e la stessa cosa, dicono ancora gli investigatori, hanno confermato anche questa volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA