Misinto, la minaccia del sindaco: «Chiudo il parco per 6 mesi» Stanco dei vandalismi e dell’inciviltà di chi lo frequenta, il sindaco Piuri nei giorni scorsi ha minacciato la chiusura del parco di via Monte Rosa a Misinto.

Sporcizia e rifiuti ovunque al campetto da calcio del parco di via Monte Rosa a Misinto. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi ed era stato direttamente il primo cittadino a darne notizia. Spiega il sindaco Matteo Piuri: «Mi sta tornando la voglia di chiuderlo per altri sei mesi. Questo parchetto è una risorsa importante per Misinto, perché dà uno spazio sicuro a tanti ragazzi. La maleducazione di chi l’ha trattato in questo modo è riprovevole. Un volontario del comune, il giorno seguente al ritrovamento, si è alzato all’alba ed ha ripulito tutto. Ma voglio ricordare a tutti che al campetto ci sono i cestini ed è imperativo servirsene, altrimenti saremo costretti a richiuderlo nuovamente».

L’area era stata riqualificata anche grazie ai fondi donati da GamE20 nell’ambito della Misinto Bierfest. Il campetto da calcetto è l’unico in erba sintetica aperto e gratuito di tutta la zona. Peraltro il terreno di gioco è stato rifatto da pochi anni ed è ancora in condizioni più che buone. Un vero peccato che manchi il rispetto dei suoi utilizzatori, ma non è una novità, visto che già in passato il sindaco aveva provveduto a sigillarlo con dei lucchetti per dimostrare cosa si ottiene a deturpare un bene pubblico.

