Misinto: fiamme nel garage, si ustiona nel tentativo di portare in salvo l’auto Intervento dei vigili del fuoco in un box prefabbricato. Il proprietario della vettura è stato trasportato all’ospedale di Saronno con alcune ustioni.

È finito all’ospedale, a Saronno, con alcune ustioni dopo aver tentato invano di salvare la sua auto dalle fiamme, scoppiate, nel box dove era custodita, per cause in via di accertamento. Sul posto, a Misinto, attorno alle 17.40 di domenica, sono intervenute squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con un mezzo di primo soccorso e un’autobotte da Lazzate.

Oltre all’estinzione dell’incendio il personale ha appunto provveduto ai primi soccorsi del proprietario della vettura, successivamente assistito da personale paramedico inviato dal 118.

