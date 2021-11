Minorenni ubriachi finiscono all’ospedale: soccorsi un 14enne a Vimercate e un 17enne a Seveso Soccorsi dal personale sanitario inviato dal 118. Il primo in piazzale Marconi, il secondo in via Tonale sono stati portati negli ospedali di Vimercate e Desio rispettivamente in codice verde e giallo.

Un incidente stradale, con un ferito in codice giallo, e numerose intossicazioni da alcol, con due minorenni, tra i quali un ragazzino di 14 anni, finiti all’ospedale. Si tratta della cronaca della notte rea sabato 6 e domenica 7 novembre basata sugli interventi di personale del 188, in Brianza.

Si parte proprio dal 14enne, soccorso poco prima delle 19 di sabato in piazzale Marconi, a Vimercate: la diagnosi è di intossicazione etilica e il giovanissimo è stato portato all’ospedale di Vimercate in codice verde. Alle 22.17 intervento in codice giallo per soccorrere un 48enne finito con l’auto contro un ostacolo, a Basiano, in via Foscolo: anche lui è stato portato nel nosocomio di Vimercate.

Attorno alle 23.30 i mezzi inviati dal 118 hanno raggiunto via Manzoni , a Monza dove si trovava un 45enne decisamente alticcio. Non è stato necessario il trasporto all’ospedale. Dove è invece finito, in codice giallo, un 17enne soccorso a Seveso, attorno a mezzanotte, in via Tonale. Il personale paramedico l’ha condotto all’ospedale di Desio. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

Infine a Seregno, alle 2 di notte, altro soccorso di un ubriaco in via Einaudi. L’uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA