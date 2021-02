Minorenni fuori controllo a Lissone: segnalata la banda che ha incendiato un cassonetto, indagini su una rissa Sono già stati identificati e segnalati dai carabinieri di Lissone alla Procura i ragazzi minorenni che nei giorni scorsi in piazza Libertà hanno incendiato un cassonetto dei rifiuti. Indagini in corso su una rissa in pieno centro: in entrambi i casi protagonisti dei minorenni.

Fra gli ultimi episodi, sul quale la stazione dei carabinieri di Lissone sta indagando, una lite fra ragazzini sfociata in una vera e propria rissa, scoppiata di sabato pomeriggio in pieno centro città. I militari, coordinati dal luogotenente Roberto Coco, intendono fare luce sulla vicenda che ha per altro registrato un’eco importante sui social network a seguito della segnalazione di un cittadino che racconta di aver assistito alla scena. L’episodio è stato ripreso, in parte, da alcune telecamere. Le immagini hanno fornito un valido ausilio alle indagini dei carabinieri. La rissa, a quanto è noto al momento, ha coinvolto principalmente dei minorenni, tutti di Lissone. I protagonisti farebbero parte della stessa compagnia; a seguito di un diverbio piuttosto acceso, la situazione è degenerata in una rissa i cui contorni (oltre alle ripercussioni) sono al vaglio degli inquirenti.

Già segnalati dai carabinieri di Lissone alla Procura, invece, gli autori (anche in questo caso minorenni) del grave atto di vandalismo registratosi in piazza Libertà: in pieno giorno è stato incendiato un cassonetto dei rifiuti. I ragazzini sono tutti stati identificati.

Giovanissimi che appaiono senza meta e senza scopo: sono loro i frequentatori che creano disordini nel centro città di Lissone, arrecano danni o hanno atteggiamenti prepotenti e arroganti nei confronti di commercianti e passanti. Desta ancora una volta scalpore l’età dei protagonisti che per la maggior parte dei casi sono minorenni, giovanissimi di 13 e 14 anni.

Per il sindaco Concettina Monguzzi esiste “un problema di giovani che stanno vivendo il periodo attuale anche in questo modo e questo ci deve preoccupare, noi cerchiamo di intervenire”.

Il primo cittadino ha sottolineato, in consiglio comunale, la difficoltà di intercettare i ragazzi che si spostano da un punto all’altro della città, ma al contempo ha evidenziato le azioni messe in campo dalle forze dell’ordine. “I carabinieri hanno effettuato un’azione puntuale e incisiva avendo le pattuglie di sera, e sono intervenuti più volte in maniera importante”, ha dichiarato in risposta alle opposizioni consiliari che chiedono tuttavia ordinanze ad hoc a supporto dell’attività di Polizia Locale e carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA