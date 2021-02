Minore affidato ai servizi sociali scappa per spacciare: arrestato dai carabinieri sotto casa I carabinieri della stazione di Bellusco giovedì 4 febbraio all’alba hanno arrestato un ragazzo di 17 anni: stava spacciando cocaina sotto casa a Mezzago, era scappato dalla struttura a cui era stato affidato.

Di buon mattino stava vendendo due dosi di cocaina in strada, sotto casa a Mezzago, mentre sarebbe dovuto essere in una struttura affidato ai servizi sociali nel Lecchese. I carabinieri della stazione di Bellusco giovedì 4 febbraio hanno arrestato un ragazzo di 17 anni originario del Marocco per la cessione di circa un grammo ad un acquirente italiano di 56 anni, che sarà segnalato alla Prefettura come assuntore.

Durante la perquisizione nell’abitazione sono stati trovati 10.620 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Dagli accertamenti invece è emerso che il ragazzo dal settembre 2019, all’età di 16 anni, aveva fatto perdere le sue tracce andandosene dalla struttura a cui era stato affidato dai servizi sociali. Il suo allontanamento volontario era stato denunciato dal responsabile del centro ai carabinieri di Lecco. È stato trasferito all’istituto panale per i minorenni “Beccaria” di Milano.

