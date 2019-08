Milano-Serravalle: le chiusure per cantieri sulle strade di Monza e Brianza Una serie di interventi, soprattutto notturni, nelle strade gestite da Milano-Serravalle in Brianza, come le Tangenziali Est e Nord: ecco il programma dei cantieri.

Estate di lavori sulle tangenziali e le strade gestite dalla società Milano-Serravalle e chiusure per mette in sicurezza i cantieri. Ecco il programma che riguarda il territorio di Monza e Brianza.

Tangenziale Est

Per lavori di sostituzione conduttori elettrodotto linea aerea Terna, verranno effettuate le seguenti chiusure:

- Dalle 22 di lunedì 5 agosto alle 6 di venerdì 9,esclusivamente in pari orario notturno per quattro notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Usmate-Velate (km 29+180) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede lo smistamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (entrata Carnate).

Per lavori di pavimentazione di competenza della Provincia Monza e Brianza sulla Sp41, verranno effettuate le seguenti chiusure:

- Dalle 22 di lunedì 5 agosto alle 6 di giovedì 8,esclusivamente in orario notturno per tre notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate-Lecco) con obbligo di uscita allo svincolo Usmate-Velate (km 29+180). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Carnate (Km 29+180) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.

Tangenziale Nord

Per lavori di manutenzione impianti, di smaltimento acque, verranno effettuate le seguenti chiusure:

- Dalle 22 di lunedì 5 agosto alle 3 di martedì 6 verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (Km 4+304) in entrata da Torino per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’uscita consigliata allo svincolo precedente A4 Cinisello Balsamo – Sesto San Giovanni per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo S.S.36 MI-Viale Zara (Km 6+374) o in alternativa allo svincolo successivo dell’interconnessione A4-A51 Tangenziale Est.

- Dalle 22 di martedì 6 agosto alle 6 di mercoledì 7 verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra gli svincoli Sesto San Giovanni – V.le Italia (Km 3+012) e Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).

- Dalle 22 di mercoledì 7 agosto alle 6 di venerdì 9,esclusivamente in orario notturno per due notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli Monza Centro – Via Borgazzi (Km 5+281) e Monza S. Alessandro (km 4+637). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – V.le Italia (Km 3+012).

Raccordo autostradale A52 – Sp46

Per lavori di manutenzione, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

- Dalle 11 alle 13 di lunedì 5 agosto verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione Sp 35 Milano/Meda-Raccordo A52/S.P.46 (km 6+850), in entrata da Milano e Meda per carreggiata nord (direzione A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.

- Dalle 13 alle 15 di giovedì 8 agosto verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione Sp 35 Milano/Meda-Raccordo A52/S.P.46 (km 6+850), in uscita per Milano da carreggiata sud (direzione A52-Monza). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita direzione Meda).

