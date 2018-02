Milano, nuovo cda della Fondazione La Triennale: c’è anche Carlo Edoardo Valli Giovedì 8 febbraio 2018 l’onorevole Dario Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha nominato, attraverso decreto ministeriale, il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano, che resterà in carica per quattro anni. C’è anche Carlo Edoardo Valli.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Stefano Boeri, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Lorenza Bravetta, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Vincenzo Ugo Manes, in rappresentanza del Comune di Milano; Roberto Ernesto Maroni, in rappresentanza della Regione Lombardia; Carlo Edoardo Valli, in rappresentanza della Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi; Elena Vasco, in rappresentanza della Camera di Commercio di Milano, MonzaBrianza, Lodi; Elena Tettamanti, in rappresentanza dei Partecipanti sostenitori della Fondazione; Alberto Artioli, in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Antonio Calabrò, in rappresentanza del Comune di Milano.

Il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione La Triennale di Milano è stato convocato venerdì 16 febbraio 2018 per l’elezione del Presidente.

