Milano-Meda, limite di velocità a 100 km all’ora nel tratto da Varedo a Meda Gli automobilisti devono attendere solo la posa della nuova segnaletica. Poi sulla Milano-Meda, nel tratto da Varedo a Meda, i limiti di velocità passeranno da 80 km/h a 100 k/h. Rimane invece il limite di 80 all’ora da Meda a Barlassina.

Gli automobilisti devono attendere solo la posa della nuova segnaletica. Poi sulla Milano-Meda, nel tratto di competenza della provincia di Monza e Brianza, i limiti di velocità passeranno da 80 km/h a 100 k/h.

Lo prevede un’ordinanza emessa dalla Provincia MB valida per il tratto da Varedo a Meda. Rimane invece il limite di 80 all’ora da Meda a Barlassina.

“Ripristinare il limite dei 100 km/h lo considero il risultato di un grande impegno di responsabilità che la Provincia ha dimostrato negli anni, anche quelli più difficili per l’assenza di risorse, per garantire la sicurezza e la fruibilità di una arteria dal futuro molto incerto - ha commentato il presidente Luca Santambrogio - La Provincia aveva preso in carico una strada trascurata da anni: oggi, nonostante il persistere di problematiche, possiamo dire di avere cambiato il volto di questa arteria strategica con piani di manutenzione che assorbono circa il 25% degli investimenti provinciali. Mentre si definisce il progetto di Pedemontana, la Provincia continuerà a lavorare per mantenere la Milano – Meda, e i suoi ponti, sicura. Agli automobilisti, pertanto, raccomandiamo comunque prudenza e attenzione per i cantieri che sarà necessario aprire”.

La Milano-Meda è in gestione alla Provincia dal 19 marzo 2016, da allora “sono stati effettuati interventi di urgenza per lo sfalcio del verde sulle carreggiate laterali in direzione nord, rappezzi di asfalto nelle tratte più ammalorate, sostituzione e riparazione dei quadri elettrici per l’impianto di illuminazione. A ciò si aggiungono i lavori per 80.000 coordinati dagli uffici tecnici della Provincia ed eseguiti direttamente dalla Società Pedemontana sulla corsia Sud” spiega l’Ente in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA