Milano-Meda, incidente nella notte: auto si ribalta, un ferito all’ospedale di Desio Il sinistro è avvenuto attorno alle 3.45 in direzione nord all’altezza di Meda. Due auto coinvolte, una si è ribaltata. Sul posto personale della Croce rossa, vigili del fuoco e la polizia stradale.

Incidente stradale con ribaltamento e un ferito in codice giallo (portato all’ospedale di Desio) sulla Superstrada Milano Meda, all’altezza di Meda nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio, alle 3.45 circa. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture condotte da un 31enne e un 56enne, una delle quali, a seguito dell’urto si è ribaltata. Sul posto, oltre a personale della Croce Rossa di Desio a bordo di una ambulanza e alla Polizia stradale sono state inviati due mezzi dei vigili del fuoco, una autopompa del distaccamento di Bovisio Masciago e e un modulo di supporto dal distaccamento di Seregno.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza la superstrada è stata chiusa in direzione nord per due ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA